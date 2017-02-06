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تطبيق "فايبر" يطلق خاصية الرسائل السرية


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 6 فبراير 2017 - 10:23



تطبيق "فايبر" يطلق خاصية الرسائل السرية
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كشف تطبيق فايبر "Viber" للتراسل الفوري عن ميزة جديدة تحمل اسم "الرسائل السرية"، والتي تتيح للمستخدمين المزيد من الخصوصية.
 
تسمح ميزة "الرسائل السرية" القادمة من فايبر بالتحكم بشكل أكبر في اتصالاتهم وتواصلهم مع الآخرين، وتتيح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق القدرة على تحديد مقاطع الفيديو والصور التي يريدون وجودها بين محفوظات الدردشة قبل إرسالها.
 
وسبق لفايبر أن أطلق ميزة حذف المحادثة من هاتف المستخدم والمستقبل.
 
وتوفر ميزة "الرسائل السرية" للمستخدمين القدرة على تحديد مؤقت زمني للصور التي يريدون القيام بمشاركتها وفي نفس الوقت لا يرغبون في وجودها بين أرشيف المحادثة، وهذه الميزة شبيهة لما تقدمه سناب شات لمستخدميها.
 
ومن خلال هذه الميزة يستطيع مستخدمو فايبر إرسال الصور إلى الشخص الآخر بجانب وقت عرض معين، وهي ثانية أو اثنان أو ثلاث أو سبع أو عشر ثوان، وبعد ذلك لا يتمكن المستقبل من مشاهدة الصورة بعد انتهاء هذا الوقت.
 
بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستخدم إرسال فيديو عن طريق فايبر وإتاحة إمكانية رؤية الفيديو مرة واحدة فقط قبل أن يختفي من الأرشيف، وذلك من خلال ميزة الرسائل السرية، والتي تعمل في المحادثات الفردية والجماعية.
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, تطبيق, تكنولوجيا, هواتف


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