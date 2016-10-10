تطبيق يوفر الإنترنت في مطارات العالم





WiFox" "هي عبارة عن خريطة تفاعلية يتم تحديثها دورياً وتجمع كلمات المرور الخاصة بالشبكات اللاسلكية داخل مجموعة واسعة من المطارات حول العالم.



ويحتاج الكثير من المستخدمين أثناء السفر إلى الاتصال بالإنترنت داخل المطارات لعدة أغراض مختلفة مثل القضاء على الملل أثناء انتظار الرحلة، لكن الحصول على اتصال مفتوح بشبكة لاسلكية داخل المطارات لا يعتبر أمراً سهلاً على الدوام.



ويُمكن للمستخدمين الاعتماد على الخريطة للحصول على كلمات المرور الخاصة بالشبكات اللاسلكية للمطارات بسرعة ومرونة حيث يمكن حفظ الخريطة مباشرة إلى جهاز المستخدم أو الاعتماد على التطبيق الخاص بها للهواتف الذكية.



كل ما عليك فعله هو البحث داخل الخريطة عن المطار المطلوب ونسخ كلمة المرور المتوفرة، مع العلم أن الخريطة توفر حالياً كلمات مرور الشبكات اللاسلكية لأكثر من 70 مطار حول العالم ويتم تحديثها باستمرار من خلال المسافرين والطيارين.



ويُمكن للمستخدمين معاينة الخريطة مباشرة من خلال هذا الرابط ، في حين يُمكن لمستخدمي نظام "iOS" الاستفادة من التطبيق الخاص بالخريطة والمتوفر على متجر آب ستور بسعر 1.99 دولار أميركي.



أما مستخدمي نظام أندرويد فيمكنهم تنزيل التطبيق عبر متجر غوغل بلاي .

