ميركل تدعو لتطبيق اتفاق السلام في مالي و تتعهد بتقديم الدعم

تحذيرات طبية من تجاهل الغصة

تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لصالح المركز الوطني لأمراض القلب

رئيس المنتدى يبحث ملف الحوار مع سفيري فرنسا و أمريكا

المستشارة الألمانية تصل إلى مالي في مستهل جولتها الأفريقية

السعودية : السلطات تشرع في إسدال ثوب الكعبة المشرفة

رئيس حزب التكتل يدعو للوقوف في وجه " مهزلة" الحوار

النعمة تحتضن أول نشاط لاتحاد الأدباء والكتاب خارج نواكشوط

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : ميركل تدعو لتطبيق اتفاق السلام في مالي و تتعهد بتقديم الدعم https://t.co/UUS7tn6IPN
الاثنين 10 أكتوبر - 11:21
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تطبيق يوفر الإنترنت في مطارات العالم https://t.co/vgjvs5kUW5تطبيق-يوفر-الإنترنت-في-مطارات-العالم_a320… https://t.co/d3d9bw6BWZ
الاثنين 10 أكتوبر - 10:36
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تطبيق يوفر الإنترنت في مطارات العالم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 10 أكتوبر 2016 - 08:33



تطبيق يوفر الإنترنت في مطارات العالم
مواضيع ذات صلة

 

WiFox" "هي عبارة عن خريطة تفاعلية يتم تحديثها دورياً وتجمع كلمات المرور الخاصة بالشبكات اللاسلكية داخل مجموعة واسعة من المطارات حول العالم.

ويحتاج الكثير من المستخدمين أثناء السفر إلى الاتصال بالإنترنت داخل المطارات لعدة أغراض مختلفة مثل القضاء على الملل أثناء انتظار الرحلة، لكن الحصول على اتصال مفتوح بشبكة لاسلكية داخل المطارات لا يعتبر أمراً سهلاً على الدوام.

ويُمكن للمستخدمين الاعتماد على الخريطة للحصول على كلمات المرور الخاصة بالشبكات اللاسلكية للمطارات بسرعة ومرونة حيث يمكن حفظ الخريطة مباشرة إلى جهاز المستخدم أو الاعتماد على التطبيق الخاص بها للهواتف الذكية.

كل ما عليك فعله هو البحث داخل الخريطة عن المطار المطلوب ونسخ كلمة المرور المتوفرة، مع العلم أن الخريطة توفر حالياً كلمات مرور الشبكات اللاسلكية لأكثر من 70 مطار حول العالم ويتم تحديثها باستمرار من خلال المسافرين والطيارين.

ويُمكن للمستخدمين معاينة الخريطة مباشرة من خلال هذا الرابط ، في حين يُمكن لمستخدمي نظام "iOS" الاستفادة من التطبيق الخاص بالخريطة والمتوفر على متجر آب ستور بسعر 1.99 دولار أميركي.

أما مستخدمي نظام أندرويد فيمكنهم تنزيل التطبيق عبر متجر غوغل بلاي .



الكلمات المفتاحية : إنترنت, مسافرين, مطارات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة