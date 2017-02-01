تطلع لمصادقة موريتانيا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان





قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي "إنه يتطلع إلى مصادقة موريتانيا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأسرع وقت ممكن.





جاء ذلك خلال ورشة نظمتها صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.





وأضاف بن على اليامي أن زيارته لنواكشوط، تأتي في إطار نهج لجنة حقوق الانسان العربية، الهادف إلى فتح حوار تفاعلي مع الدول العربية غير الأطراف في هذا الميثاق، من أجل حثها على الانضمام إليه بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان.





بدوره قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، الشيخ التراد ولد عبد المالك، إن موريتانيا قطعت خطوات معتبرة في مسار الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان في مسعي لاحتلال موريتانيا مكانة متميزة في مختلف محافل ومنابر حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.





وأضاف مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل آلية هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث نص في ديباجته على القيم الإنسانية السامية والتي هي الحرية والكرامة والعدل والمساواة





وتابع المشاركون في هذا الملتقى جملة من العروض تناولت مختلف مراحل تطور المنظومة العربية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومقارنته بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، إضافة إلى نبذة تعريفية عن لجنة حقوق الإنسان العربية وآلياتها ومجال تدخلها.





وكان وفد من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة رئيسها الدكتور هادي بن علي اليامي، قد وصل بداية الأسبوع الجاري إلى نواكشوط، في إطار جهود اللجنة لتوقيع جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

