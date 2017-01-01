تعاون جديد بين موريتانيا و مصر فى عدة مجالات









قال السفير المصري في نواكشوط ماجد نافع مصلح، اليوم الثلاثاء إنه سيتم تنظيم معرض كبير للمنتجات المصرية في موريتانيا خلال شهر أكتوبر سيكون بداية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، مؤكدا وجود تنسيق لتطوير التعاون الثنائي ليشمل عدة مجالات أخرى.







وأضاف السفير مصلح، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد مباحثات أجراها مع عدد من وزراء الحكومة الموريتانية، أن العلاقات تشهد نقلة نوعية مبرزا أهمية التنسيق وتطابق وجهات النظر بين البلدين.







وأوضح أنه بحث مع وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر ، سبل تدعيم التعاون الثنائي من خلال مد موريتانيا بأطباء مصريين وتوفير الأدوية المصرية في السوق الموريتانية، مشيرا إلى انه بحث مع وزراء آخرين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات متعددة.







وأكد السفير مصلح مضاعفة مصر لعدد المنح المقدمة لموريتانيا من اثنتين وعشرين منحة إلى مائة منحة هذا العام، بالاضافة إلى وجود منح أخرى تقدمها مصر لموريتانيا في مجال التدريبات والتكوينات في ميدان الثروة السمكية وبرنامج تنفيذي لدورات تدريبية و دورات تدريبية على صناعة السفن.

