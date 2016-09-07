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تعاون موريتاني ياباني لتأمين مطاري نواكشوط ونواذيبو


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 7 سبتمبر 2016 - 17:53



تعاون موريتاني ياباني لتأمين مطاري نواكشوط ونواذيبو
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وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي مع السفير الياباني في نواكشوط هيستاسوكو شيميسزو اليوم الأربعاء على مذكرة تفاهم لتمويل مشروع تثبيت بعض التجهيزات الأمنية في مطاري انواكشوط وانواذيبو في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
ويبلغ تمويل المشروع 200 مليون ين ياباني أي مايعادل 693 مليون أوقية على شكل هبة مخصصة لاقتناء أجهزة كشف بالأشعة السينية على الأمتعة المحمولة والمودعة إضافة إلى رواق مزود بكاشف للمعادن  من أجل الرفع من مستوى الأمان بالنسبة للمسافرين من هذين المطارين والتقليل من الأعمال المخلة بالقانون.
 
 
وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم  سيخصص لاقتناء تجهيزات لصالح مطاري انواكشوط و انواذيبو تحسبا للتوسع الكبير الذي ينتظر أن تشهده حركة الملاحة الجوية و الذي يجب أن تواكبه عملية تحديث للآليات و التجهيزات للحفاظ على مستوى عال من الأمان و السلامة.
 
وأوضح أن هذا العون يشكل إضافة جديدة في سجل "التعاون الثنائي المثمر بين البلدين"، مذكرا بأن هذا التعاون  ظل يتعزز و يتوسع منذ نصف قرن، حيث استفادت موريتانيا من تمويلات يابانية هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات عديدة كان لهذا الأثر الايجابي الملموس علي حياة المواطنين . حسب تعبيره
 
من جهة أخرى عبر السفير الياباني عن أمله في أن تسهم هذه التجهيزات في الرفع من مستوى الأمان بالنسبة للمسافرين من مطاري نواكشوط ونواذيبو وتقلل من الأعمال المخالفة للقانون،مبينا أن هذا التمويل الهبة ينسجم مع جهود الحكومة الموريتانية في محاربة الإرهاب.


الكلمات المفتاحية : اجهزة أمنية, اليابان, تعاون


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