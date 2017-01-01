تعبئة مكثفة أمام مكاتب التصويت بروصو



أفاد مراسل صحراء ميديا فى مدينة روصو جنوبي موريتانيا، بوجود تعبئة مكثفة أمام عدد من مكاتب التصويت بالمقاطعة.



وأكد أن المشرفين على التعبئة يطالبون الناخبين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.



ووصف المصدر ذاته الإقبال على مكاتب التصويت بالمدينة بالمتوسط، بعد مضي خمس ساعات على افتتاح المكاتب.



ويستخدم القائمون على التعبئة خياما مضروبة أمام مكاتب التصويت فى مختلف أحياء المقاطعة التى تضم 63 مكتبا.



ويغيب المراقبون، وممثلو خيار "لا" عن مكاتب الانتخاب الذى تقاطعه أغلب أحزاب المعارضة، وتتهم الحكومة بتدبير انقلاب دستوري عبر صناديق الاقتراع