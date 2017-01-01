الشيوخ والاستفتاء.. حرب التصريحات والرفض

تعبئة مكثفة أمام مكاتب التصويت بروصو

بالفيديو... ولد بتاح: خروقات سافرة شابت العملية الانتخابية

بالفيديو... عزيز يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات

زويرات: التحالف يشكو تصويت الحاكم فى مكتب غير مسجل فيه

الرئيس الموريتاني: الاتحاد الأوروبي ليس مقياسا لشفافية الانتخابات

نواكشوط: حملة جوازات السفر ممنوعون من التصويت

عزيزيدلى بصوته ويهاجم المعارضة المقاطعة للاستفتاء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : vidéo: O. Betah les opérations de vote ont été dénaturées https://t.co/ddbPosW7uu
السبت 5 غشت - 14:29
Sahara Media Agency : vidéo: le président Aziz au moment de voter https://t.co/PEDu019bA2
السبت 5 غشت - 14:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تعبئة مكثفة أمام مكاتب التصويت بروصو


روصو ـ صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 12:35



تعبئة مكثفة أمام مكاتب التصويت بروصو
مواضيع ذات صلة

أفاد مراسل صحراء ميديا فى مدينة روصو جنوبي موريتانيا، بوجود تعبئة مكثفة أمام عدد من مكاتب التصويت بالمقاطعة.

وأكد أن المشرفين على التعبئة يطالبون الناخبين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.

ووصف المصدر ذاته الإقبال على مكاتب التصويت بالمدينة بالمتوسط، بعد مضي خمس ساعات على افتتاح المكاتب.

ويستخدم القائمون على التعبئة خياما مضروبة أمام مكاتب التصويت فى مختلف أحياء المقاطعة التى تضم 63 مكتبا.

ويغيب المراقبون، وممثلو خيار "لا" عن مكاتب الانتخاب الذى تقاطعه أغلب أحزاب المعارضة، وتتهم الحكومة بتدبير انقلاب دستوري عبر صناديق الاقتراع


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, التعبئة, التعديلات, روصو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة