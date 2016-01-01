تعديلات واسعة في المجلس الأعلى للقضاء (تفاصيل)



أجرى المجلس الأعلى للقضاء، المجتمع اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، تعديلات واسعة في المحاكم الموريتانية شملت بعض غرف المحكمة العليا بالإضافة إلى تشكيل فريق لمحكمة الفساد.



وجاءت التعديلات على النحو التالي:



القاضي محمد سالم ولد ألما، رئيس جديد للمحكمة التجارية.



القاضي الخليل ولد أحمد، منسق فريق محكمة محاربة الفساد.



القاضي اباه ولد امبيريك، الغرفة التجارية لمحكمة الاستئناف.



القاضي عبد السلام ولد الرباني، محكمة عرفات.



القاضي باب ولد محمد فال، محكمة توجنين.



القاضي المختار ولد عبد الله (وكيل جمهورية نواذيبو سابقاً)، رئيساً لمحكمة تيرس زمور.



القاضي ممادو عبدول يورو (وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تيرس زمور)، مستشاراً في محكمة الاستئناف بنواذيبو