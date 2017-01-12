تعديلات واسعة في وزارة التهذيب الوطني (تفاصيل)



أجرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، تعديلات واسعة شملت العديد من إدارات وزارة التهذيب الوطني.



وبحسب ما أفادت به مصادر "صحراء ميديا" فقد تم تعيين محمد ولد بوب مديرا مساعدا لمديرية الامتحانات، خلفا لمحمد ولد بديوه الذي عين مديرا للمعلوماتية.



كما عين المجلس الوزاري محمد ولد محمد صلاي على إدارة التعليم الأساسي، والإمام ولد حمود مديرا للإنعاش التربوي.



كما تم تعيين إبراهيم ولد نور الدين على إدارة مدرسة تكوين المعلمين في اكجوجت، والمختار ولد اكريكد مديرا مساعدا للمدرسة تكوين المعلمين في اكجوجت.



وعين محمد لغظف ولد الداه مديرا مساعدا للإنعاش، وسومارى جمبا مدير المصادر ديناكتيكية والتربوية، فيما عين يوسف ولد بوساليف مفتشا مكلفا بالتعليم الأساسي ودح با تنجا مفتشا مكلفا بالتعليم الثانوي.

