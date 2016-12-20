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تعزيزات أمنية في ساحة ابن عباس والبدء في إخلاءها


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 11:45



تعزيزات أمنية في ساحة ابن عباس والبدء في إخلاءها
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وصلت تعزيزات أمنية إلى ساحة ابن عباس، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يتظاهر آلاف الموريتانيين مطالبين بإصدار حكم الإعدام في حق كاتب مقال يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، يمثل اليوم أمام المحكمة العليا.
 
وقال شهود عيان لـ"صحراء ميديا" إن عشرين سيارة من الحرس وصلت إلى الساحة، بالإضافة إلى وحدات من الشرطة ومكافحة الشغب.
 
واستأنف الأمن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية من أجل تفريق المتظاهرين، وذلك بعد ساعات سمح فيها للمتظاهرين بدخول الساحة.
 
وكانت مناوشات بين الطرفين قد بدأت في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يتراجع الأمن ويترك الساحة للمتظاهرين.
 
في غضون ذلك بدأت المحكمة العليا في جلسة إصدار الحكم على كاتب المقال المسيء.
 


الكلمات المفتاحية : المسيء, النصرة


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