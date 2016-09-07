تعطل أجهزة تصفية الكلى في مستشفى الصداقة



تعطلت أجهزة التصفية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي في مستشفى الصداقة، بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية، وفق ما نقلته مصادر "صحراء ميديا".



وقالت المصادر إن الأجهزة تعطلت أمس الثلاثاء وما تزال متعطلة حتى صباح اليوم الأربعاء، مما خلق مشاكل صحية لبعض المرضى.



وقال أحد المرضى في اتصال مع "صحراء ميديا" إن تأخر التصفية تسبب له في مشاكل صحية وبدأت تظهر عليه بعض الأعراض.



ودعا المريض إدارة مستشفى الصداقة إلى التح رك بسرعة من أجل إصلاح أجهزة تصفية الكلى، معتبراً أن أي تأخير في إصلاحها يعرض حياة العديد من المرضى للخطر.



وتوجد في العاصمة نواكشوط عدة وحدات لتصفية الكلى في مركز الاستطباب الوطني وإحدى العيادات الخاصة، ولكنها تعاني من ضغط كبير بسبب كثرة مرضى الفشل الكلوي.

