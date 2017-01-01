تعطل مفاجئ لفيسبوك وإنستغرام لدى ملايين الأشخاص

موريتانيا: تجار الأضاحي صيد سهل لعصابات نواكشوط

موريتانيا: الشرطة تستدعي المعلومة بنت الميداح

موريتانيا : أمطار متفرقة على عدة ولايات داخلية

السعودية : خطة لمواجهة فرضية حدوث تدافع فى الحج

منتخب موريتانيا يعسكر بمدينة "أكادير" المغربية

مصادر: التحقيق مع الصحفيين ركز على التمويل

النقيب: أسماء الصحفيين وردت في ملف تحقيق

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : مالذى حدث https://t.co/VZNVKIaWNp
السبت 26 غشت - 21:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: الشرطة تستدعي المعلومة بنت الميداح https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-الشرطة-تستدعي-المعلومة… https://t.co/iw04xqgPCg
السبت 26 غشت - 17:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تعطل مفاجئ لفيسبوك وإنستغرام لدى ملايين الأشخاص


صحراء ميديا+وكالات
السبت 26 غشت 2017 - 19:31



تعطل مفاجئ لفيسبوك وإنستغرام لدى ملايين الأشخاص
مواضيع ذات صلة


توقف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخدمة تبادل الصور والفيديو إنستغرام التابعة له، السبت، عن العمل لدى الملايين من المستخدمين حول العالم.
 
وأفاد مستخدمون لموقع فيسبوك، الذي يعد الأكثر استخدامًا حول العالم مع ما يزيد عن ملياري مستخدم نشط شهريًا، بأنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع، أو إبداء الإعجاب بالمنشورات، أو إرسال الرسائل.
 
وأبلغ مستخدمون آخرون عن "انقطاع تام"، ما يعني أن الموقع لم يسمح لهم بتحميله، أو أنهم لم يستطيعوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم.
 
وبحسب موقع "داون ديتكتر" ، المتخصص في جمع تقارير عن حوادث التوقف على الويب، فقد بدأ موقع فيسبوك يعاني من مشكلات في الساعة 2.15 بعد ظهر السبت بتوقيت غرينتش.
 
وذكر مستخدمون أنهم قد أُبلغوا بأن الموقع كان يخضع لعملية صيانة مطلوبة. في حين أفاد آخرون بأن رسالة من الموقع ظهرت لهم تقول: "سيعود فيسبوك للعمل قريبًا. نشكرك على سعة صدرك أثناء تحسين الموقع".
 
وفي خضم التجربة غير المعهودة لتوقف فيسبوك و إنستغرام، توجه آلاف من المستخدمين إلى موقع التدوين المصغر تويتر للإبلاغ عن المشكلات التي يواجهونها، مع تعليقات وصور ساخرة.
 
وأبلغ آخرون عن صعوبات في استخدام تطبيق التراسل الفوري" فيسبوك  مسنجر" وتطبيق إنستغرم، اللذين شهدا مشكلات في نفس الوقت تقريبًا. وقد ظهرت لمستخدمي إنستغرام صفحة تقول: "عفوا، حدث خطأ".


الكلمات المفتاحية : الفيسبوك, انستغرام, تعطل
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة