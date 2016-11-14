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تعليق إضراب أساتذة التعليم الفني


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 17:12



وزير التعليم الفني الموريتاني
وزير التعليم الفني الموريتاني
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أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني اليوم الأربعاء، رفع الإضراب الذي بدأته يوم الاثنين الماضي (14/11/2016 )

وجاء قرار النقابة بعد لقاء جمع أعضاء من المكتب التنفيذي مع وزيري التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وبعض معاونيهما، حيث تم نقاش أهم المطالب المطروحة والمساعي التي قام بها الوزيران من أجل إيجاد حلول لأهم هذه المشاكل. 

وحسب بيان للنقابة، فإنه بناء على ما لمسته لدى الوزيرين من رغبة في إيجاد حلول لمطالبها، وبغية إعطاء فرصة للحوار، بوصفه الطريقة المثلى لحل المشاكل بين الشركاء، فقد قررت النقابة تعليق إضرابها .

وكانت النقابة قد دخلت يوم الاثنين الماضي في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام، وهددت بالتسبب في سنة بيضاء، في حال اقتطاع العلاوات المكتسبة من التجهيزات والطباشير، وعدم التجاوب مع العريضة المطلبية التي قدمها للجهات المعنية.



الكلمات المفتاحية : اساتذة, إضراب, تعليم


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