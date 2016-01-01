تعليمات من الرئيس بالقضاء نهائيا على "السوسة الحمراء"



أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين تعليمات إلى الجهات المختصة بضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على آفة سوسة النخيل الحمراء التي تضررت منها الواحات في مدينة تجكجه، وسط موريتانيا.



جاء ذلك خلال زيارة ولد عبد العزيز للواحات المتضررة من السوسة الحمراء في مدينة تجكجة، وحيث استمع إلى شروح من القائمين على البرنامج الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، حول طبيعة هذه السوسة والإجراءات المتخذة من طرف المشروع لمكافحتها.



وانطلق البرنامج الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، نهاية شهر ديسمبر 2015، ويرمي إلى القضاء على هذه الآفة التي ظهرت في بعض واحات تكانت نتيجة لاستيراد خصوصيين لفسائل موبوءة من دول أجنبية، حسب القائمين على المشروع.



وبدأ قطاع الزراعة في التصدي لهذه الآفة، من خلال خطة للمكافحة ترتكز على القضاء على كل النخيل المصاب وتكوين فرق فنية متخصصة ووضع شبكات مصائد، مما مكن من محاصرة هذه الآفة في بؤرة واحدة في منطقة الواسطة، حيث تم اكتشاف وحرق 102 نخلة مصابة واصطياد 88 حشرة.



وتم دعم هذه الإجراءات مؤخرا بإطلاق حملة مكافحة كيميائية متكاملة في إطار البرنامج الاستعجالي لمكافحة السوسة الحمراء، الممول من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي مكن من معالجة أكثر من 29 ألف نخلة وحقن 733 نخلة.

