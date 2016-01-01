الحكومة: نقاط بسيطة تعرقل إطلاق الحوار السياسي

إنشاء صندوق لدعم القاصرين من أبناء شهداء الجيش

تعيينات جديدة فى الشؤون الاسلامية والوظيفة العمومية

ولد عبد العزيز يزور مدينة أطار

تعيين أمين عام جديد للوظيفة العمومية

الصين تكرم المكتب الوطني للسياحة في موريتانيا

ماكي صال: أفريقيا تحتاج لسياسة اقتصادية جديدة

برج العلم: نخضع لقانون موريتانيا وعلاقتنا بغولن فكرية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات

خواطر حول القمة العربية في نواكشوط

الدكتور محمد الحنفي بن دهاه
خواطر حول القمة العربية في نواكشوط
مع أنني لست سياسيا ولا مهتما بالشأن السياسي إلا أنني تابعت باهتمام بالغ مجريات القمة العربية في

الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي

شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
 لقد أعطى الشعب التركي بدحره الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016 درسا رائعا للعالم كله في الدفاع
Sahara Media Agency : تعيينات جديدة فى الشؤون الاسلامية والوظيفة العمومية https://t.co/kN4HG6wUqs
الاثنين 29 غشت - 18:57
Sahara Media Agency : ولد عبد العزيز يزور مدينة أطار https://t.co/1yGlgiRADc
الاثنين 29 غشت - 16:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تعيينات جديدة فى الشؤون الاسلامية والوظيفة العمومية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 غشت 2016 - 16:42



تعيينات جديدة فى الشؤون الاسلامية والوظيفة العمومية
مواضيع ذات صلة
أجرت الحكومة الموريتانية فى جلستها الإستثنائية اليوم الاثنين عددا من التعيينات فى الوزارات والمؤسسات العمومية، كما أنهت مهام الأمين العام لوازرة الشؤون الإسلامية،  وجردت رئيس المركز الإدارى لعدل بكرو شرقي موريتانيا، من مهامه.

ووفقا للبيان الصادر فى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء تم تعيين كبى إدريسا، أمينا عاما لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

كما تم تعيين أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، أمينا عاما لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ، خلفا للأمين العام لنفس الوزارة الذي تم إنهاء مهامه.
 
وعين المجلس محمد عالي ولد سيدي محمد، مديرا عاما لشركة سوماغاز، قادما من الإدارة العامة للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع .

وأقر المجلس  بلخير ولد بركه، على رئاسة سلطة تنظيم النقل الطرقي، قادما من إدارة  الوسائل العامة بالبنك المركزي الموريتاني.
 


الكلمات المفتاحية : اجتماع, الحكومة, تعيينات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة