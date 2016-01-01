تعيينات جديدة فى الشؤون الاسلامية والوظيفة العمومية

أجرت الحكومة الموريتانية فى جلستها الإستثنائية اليوم الاثنين عددا من التعيينات فى الوزارات والمؤسسات العمومية، كما أنهت مهام الأمين العام لوازرة الشؤون الإسلامية، وجردت رئيس المركز الإدارى لعدل بكرو شرقي موريتانيا، من مهامه.



ووفقا للبيان الصادر فى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء تم تعيين كبى إدريسا، أمينا عاما لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.



كما تم تعيين أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، أمينا عاما لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ، خلفا للأمين العام لنفس الوزارة الذي تم إنهاء مهامه.



وعين المجلس محمد عالي ولد سيدي محمد، مديرا عاما لشركة سوماغاز، قادما من الإدارة العامة للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع .



وأقر المجلس بلخير ولد بركه، على رئاسة سلطة تنظيم النقل الطرقي، قادما من إدارة الوسائل العامة بالبنك المركزي الموريتاني.

