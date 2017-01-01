تعيينات جديدة في اجتماع الحكومة الأسبوعي

أجرى مجلس الوزراء اليوم الخميس في اجتماعه الأسبوعي العادي عدة تعيينات في قطاعات مختلفة جاءت على النحو التالي:

وزارة الاقتصاد والمالية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: عيسى ولد الحافظ ولد بلال

مستشار مكلف بالإصلاحات والمتابعة والتقييم: وان عبد العزيز

وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

ديوان الوزير

مكلف بمهمة : ابراهيم ولد مسعود، مستشار فني مكلف بالوظيفة العمومية سابقا.

المستشار الفني المكلف بالوظيفة العمومية: عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله، المدير العام للوظيفة العمومية سابقا.

المفتشية العامة الداخلية

المفتش العام : سعدنا ولد محمد يسلم، المدير العام المساعد للوظيفة العمومية سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للوظيفة العمومية

المدير العام : محمد سعيد ولد اب، مدير تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.

المدير العام المساعد : الشيخ سيديا ولد حمود، مدير الدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.

مديرية تسيير عمال الدولة

المدير : سيد ولد السالك، رئيس مصلحة تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة سابقا.

مديرية الدراسات والتنظيم

المدير : فاضل ولد محمدن، أستاذ.

مديرية الدراسات والتعاون

المدير المساعد : التيجان با، حاصل على ماستر 1 في تسيير الموارد البشرية.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المديرة: ديودو صو، حاصلة على ماستر2 في تسيير الموارد البشرية

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة

المدير: صدفن ولد عبد الله