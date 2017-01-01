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تعيينات جديدة في اجتماع الحكومة الأسبوعي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 11 ماي 2017 - 18:26



تعيينات جديدة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
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أجرى مجلس الوزراء اليوم الخميس في اجتماعه الأسبوعي العادي عدة تعيينات في قطاعات مختلفة جاءت على النحو التالي:
 
وزارة الاقتصاد والمالية
ديوان الوزير
 
مكلف بمهمة: عيسى ولد الحافظ ولد بلال
مستشار مكلف بالإصلاحات والمتابعة والتقييم: وان عبد العزيز
 
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
 
ديوان الوزير
 
مكلف بمهمة : ابراهيم ولد مسعود، مستشار فني مكلف بالوظيفة العمومية سابقا.
 
المستشار الفني المكلف بالوظيفة العمومية: عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله، المدير العام للوظيفة العمومية سابقا.
 
المفتشية العامة الداخلية
 
المفتش العام : سعدنا ولد محمد يسلم، المدير العام المساعد للوظيفة العمومية سابقا.
 
الإدارة المركزية
 
المديرية العامة للوظيفة العمومية
 
المدير العام : محمد سعيد ولد اب، مدير تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.
 
المدير العام المساعد : الشيخ سيديا ولد حمود، مدير الدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.
 
مديرية تسيير عمال الدولة
 
المدير : سيد ولد السالك، رئيس مصلحة تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة سابقا.
 
مديرية الدراسات والتنظيم
 
المدير : فاضل ولد محمدن، أستاذ.
 
مديرية الدراسات والتعاون
 
المدير المساعد : التيجان با، حاصل على ماستر 1 في تسيير الموارد البشرية.
 
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
 
الإدارة المركزية
 
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
 
المديرة: ديودو صو، حاصلة على ماستر2 في تسيير الموارد البشرية
 
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
 
الإدارة المركزية
 
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
 
مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة
 
المدير: صدفن ولد عبد الله


الكلمات المفتاحية : تعيينات, مجلس وزراء
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