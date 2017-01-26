تعيينات في عدة قطاعات بوزارة البيطرة

أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس عدة تعيينات في وزارة البيطرة ، شملتبعض القطاعات في الوزارة .
وجاءت التعيينات حسب بيان مجلس الوزراء على النحو التالي :
ديوان الوزير
المكلفون بمهام:
- محمد بابا ولد كي ، مدير المصالح البيطرية سابقا.
- محمد المصطفى شريف،إطار بوزارة المالية سابقا.
المستشارون الفنيون:
- المستشار المكلف بالتعاون والتكوين: د.محمد يحيى ولد أباه ،نفس الوظيفة سابقا.
- المستشار المكلف بالصحة الحيوانية :د. لمرابط ولد مكحل، المستشار المكلف بالبيطرة سابقا.
- المستشار المكلف بالإنتاج الحيواني :محمد لمين ولد حكي،المستشار المكلف بالاتصال سابقا.
- المستشار القانوني :صو فتو،نفس الوظيفة سابقا.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام: د. إدريسا جارا، نفس الوظيفة سابقا.
المفتشون المساعدون:
محمد فال ولد يرب، نفس الوظيفة سابقا.
إسماعيل ولد أحمد، نفس الوظيفة سابقا.
أحمد سالم ولد تياه، نفس الوظيفة سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم
المدير: أحمد سالم ولد العربي ، نفس الوظيفة سابقا.
المدير المساعد: د.كان مامودو، نفس الوظيفة سابقا.
مديرية المصالح البيطرية
المدير : د.إبراهيم ولد الطالب موسى،مدير مركزية التموين بالمدخلات البيطرية سابقا.
المدير المساعد:ببكر ولد باباه ، رئيس مصلحة الصحة العمومية البيطرية بنفس الإدارة سابقا.
مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمصادر الغذائية
المدير: صالح ولد سيد محمود، المدير المالي والإداري سابقا.
المدير المساعد: نكيدا داوودا،مندوب الوزارة في انواذيبو سابقا.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير: بابا ولد الشيخ،مدير الشعب الحيوانية سابقا.
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية
المدير : د. دومبيا باب،مدير مركز البحوث البيطرة سابقا.
المدير المساعد: جا أمادو تيجان،المدير المساعد لإدارة الشعب الحيوانية سابقا.
مركزية شراء المدخلات البيطرية
المدير : د.أحمدو ولد الطالب أعمر، مفتش بالوزارة سابقا.