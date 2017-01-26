تعيينات في عدة قطاعات بوزارة البيطرة





أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس عدة تعيينات في وزارة البيطرة ، شملتبعض القطاعات في الوزارة .







وجاءت التعيينات حسب بيان مجلس الوزراء على النحو التالي :







ديوان الوزير







المكلفون بمهام:







- محمد بابا ولد كي ، مدير المصالح البيطرية سابقا.







- محمد المصطفى شريف،إطار بوزارة المالية سابقا.







المستشارون الفنيون:







- المستشار المكلف بالتعاون والتكوين: د.محمد يحيى ولد أباه ،نفس الوظيفة سابقا.







- المستشار المكلف بالصحة الحيوانية :د. لمرابط ولد مكحل، المستشار المكلف بالبيطرة سابقا.







- المستشار المكلف بالإنتاج الحيواني :محمد لمين ولد حكي،المستشار المكلف بالاتصال سابقا.







- المستشار القانوني :صو فتو،نفس الوظيفة سابقا.







المفتشية العامة الداخلية







المفتش العام: د. إدريسا جارا، نفس الوظيفة سابقا.







المفتشون المساعدون:







محمد فال ولد يرب، نفس الوظيفة سابقا.







إسماعيل ولد أحمد، نفس الوظيفة سابقا.







أحمد سالم ولد تياه، نفس الوظيفة سابقا.







الإدارة المركزية







مديرية السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم







المدير: أحمد سالم ولد العربي ، نفس الوظيفة سابقا.







المدير المساعد: د.كان مامودو، نفس الوظيفة سابقا.







مديرية المصالح البيطرية







المدير : د.إبراهيم ولد الطالب موسى،مدير مركزية التموين بالمدخلات البيطرية سابقا.







المدير المساعد:ببكر ولد باباه ، رئيس مصلحة الصحة العمومية البيطرية بنفس الإدارة سابقا.







مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمصادر الغذائية







المدير: صالح ولد سيد محمود، المدير المالي والإداري سابقا.







المدير المساعد: نكيدا داوودا،مندوب الوزارة في انواذيبو سابقا.







مديرية الشؤون الإدارية والمالية







المدير: بابا ولد الشيخ،مدير الشعب الحيوانية سابقا.







المؤسسات العمومية







المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية







المدير : د. دومبيا باب،مدير مركز البحوث البيطرة سابقا.







المدير المساعد: جا أمادو تيجان،المدير المساعد لإدارة الشعب الحيوانية سابقا.







مركزية شراء المدخلات البيطرية







المدير : د.أحمدو ولد الطالب أعمر، مفتش بالوزارة سابقا.





