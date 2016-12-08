تعيينات في مجلس الوزراء بمؤسسات تعليمية



أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، جملة من التعيينات في قطاع التعليم، شملت وزارة التعليم والبحث العلمي ومركز الخدمات الجامعية.



وبحسب البيان الصادر في أعقاب الاجتماعي فإنه تم تعيين صلاح الدين محمد لحبيب، مديراً عاماً للمركز الوطني للخدمات الجامعية.



كما تم تعيين نسيبة بنت إسلمو دحان مديرة مساعدة لنفس المركز الذي يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



من جهة أخرى درس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يقضيان بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب النعمة، وآخر يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة جامعة نواكشوط العصرية.

