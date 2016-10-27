تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية (تفاصيل)



جرى مجلس الوزراء في دورته العادية اليوم الخميس تعيينات في عدة قطاعات حكومية وبعض المؤسسات العمومية ، من بينها وزارة النفط والطاقة و المعادن ، و وزارة الصيد والاقتصاد البحري و وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، و وزارة البيئة والتنمية المستديمة.



وعين المجلس في بيانه الصادر اليوم أحمدفال ولد محمدن مستشارا مكلفا بالاتصال في وزارة النفط والطاقة والمعادن ، وكان يشغل سابقا منصب مستشار بالصندوق الوطني للتأمين الصحي.



كما تم تعيين عالي ولد يحى ولد درتيج، مديرا للمكتب الوطني لتفتيش منتجات الصيد وزراعة الأسماك ، خلفا با ابو سيدي، الذي استفاد من حقه في التقاعد ، و عين آمادو مامادو انيانج مديرا مساعدا لنفس القطاع .



وعين المجلس سيد احمد ولد بوبكر مفتشا مكلفا بالتكوين المهني في وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ، كما تم تعيين محمد الطاهر ولد الصادق مديرا مساعدا في مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون ، وعين آلاسان آمادو يال مديرا مساعدا في مديرية التشغيل .



وفي قطاع وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تم تعيين صلاح ولد التايب ولد دهماش مديرا مساعدا لإذاعة موريتانيا ، و كان يشغل منصب عضو في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سابقا.



وفي قطاع وزارة البيئة والتنمية المستديمة تم تعيين سيداحمد ولد باب مديرا للحظيرة الوطنية لاوليكات ، وهو مهندس دولة في الزراعة، ومنسق خلية الحظيرة الوطنية لآوليكات سابقا.



كما تم تعيين صو آلاسن دمبا مديرا مساعدا له ، و هو حاصل على ليسانس في قانون الأعمال والمؤسسات، ورئيس مصلحة الاتصال بخلية الحظيرة الوطنية لآوليكات سابقا.