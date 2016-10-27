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تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية (تفاصيل)


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 19:26



تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية (تفاصيل)
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جرى مجلس الوزراء في دورته العادية اليوم الخميس تعيينات في عدة  قطاعات حكومية وبعض المؤسسات العمومية ، من بينها وزارة النفط والطاقة و المعادن  ، و وزارة الصيد والاقتصاد البحري و وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، و وزارة البيئة والتنمية المستديمة.

وعين المجلس في بيانه الصادر اليوم أحمدفال ولد محمدن مستشارا مكلفا بالاتصال في وزارة النفط والطاقة والمعادن ، وكان يشغل  سابقا  منصب مستشار بالصندوق الوطني للتأمين الصحي.
 
كما تم تعيين عالي ولد يحى ولد درتيج، مديرا للمكتب الوطني لتفتيش منتجات الصيد وزراعة الأسماك ، خلفا با ابو سيدي، الذي استفاد من حقه في التقاعد ، و عين آمادو مامادو انيانج مديرا مساعدا لنفس القطاع .

وعين المجلس سيد احمد ولد بوبكر مفتشا مكلفا بالتكوين المهني في وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ، كما تم تعيين محمد الطاهر ولد الصادق مديرا مساعدا في مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون ، وعين آلاسان آمادو يال مديرا مساعدا في مديرية التشغيل .

وفي قطاع وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تم تعيين صلاح ولد التايب ولد دهماش مديرا مساعدا لإذاعة موريتانيا ، و كان يشغل منصب عضو في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سابقا.
 
وفي قطاع وزارة البيئة والتنمية المستديمة تم تعيين سيداحمد ولد باب مديرا للحظيرة الوطنية لاوليكات ، وهو مهندس دولة في الزراعة، ومنسق خلية الحظيرة الوطنية لآوليكات سابقا.

كما تم تعيين  صو آلاسن دمبا مديرا مساعدا له ، و هو حاصل على ليسانس في قانون الأعمال والمؤسسات، ورئيس مصلحة الاتصال بخلية الحظيرة الوطنية لآوليكات سابقا.


الكلمات المفتاحية : تعيينات, حكومة, مجلس وزراء


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