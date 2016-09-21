تعيين إسحاق الكنتي أميناً عاماً مساعداً للحكومة

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء تعيين محمد إسحاق الكنتي في منصب الأمين العام المساعد للحكومة، وهو منصب جديد.
وهذا التعيين بموجب مرسوم رئاسي، إذ كان الكنتي يشغل منصب مستشار في رئاسة الجمهورية.
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