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الاربعاء 7 يونيو - 16:47
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تعيين "امربيه ولد الولي" على شركة إقليمية للطاقة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 21:40



تعيين "امربيه ولد الولي" على شركة إقليمية للطاقة
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أعلن اليوم الأربعاء عن تعيين محمد فاضل ولد الحضرامي، المعروف باسم امربيه ولد الولي، مديراً عاماً لشركة تسيير الطاقة في منشئات العالي في غينيا بنهر السنغال.
 
ويأتي تعيين امربيه ولد الولي في هذا المنصب بعد أيام من إقالته من منصب المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التي تولى إدارتها لقرابة عقد من الزمن.
 
ويعد ولد الولي هو أول مدير للشركة التي تم إنشاءها من طرف منظمة استثمار نهر السنغال في شهر يناير 2016، وتعد رابع شركة من نوعها تطلقها دول المنظمة الأربع (موريتانيا، السنغال، مالي وغينيا).
 
وكانت موريتانيا قد حصلت في اجتماع المنظمة الأخير بغينيا على ثلاث إدارات، من ضمنها إدارة الشركة التي تم منحها لولد الولي.
 
وكانت إقالة ولد الولي من إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قد أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا، إذ أنها جاءت بشكل مفاجئ للرأي العام المحلي.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, الطاقة, امربيه, تعيين, غينيا
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