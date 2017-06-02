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تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا للصحراء


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 2 يونيو 2017 - 19:59



تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا للصحراء
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إنه سيعين الرئيس الألماني السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق هورست كولر مبعوثا جديدا للصحراء ليكون مسؤولا عن استئناف المحادثات بين المغرب وما يعرف بجبهة "البوليساريو".

 

ودعم مجلس الأمن الدولي في أبريل نيسان محاولات العودة للتفاوض بين الجانبين على المنطقة المتنازع عليها منذ عام 1975، وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة في 1991.

 

وقال جوتيريش في خطاب إلى مجلس الأمن الدولي نشرته الأمم المتحدة يوم الجمعة "بعد المشاورات المعتادة.. أعتزم تعيين الألماني هورست كولر مبعوثا خاصا للصحراء ".

 

وتصاعدت حدة التوتر العام الماضي عندما وقعت مواجهة بين القوات المغربية وقوات "البوليساريو" في منطقة الكركرات قرب حدود موريتانيا. وسحب الجانبان قواتهما هذا العام.



الكلمات المفتاحية : ألمانيا, الصحراء, مبعوث
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