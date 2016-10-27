تعيين عضو في السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية



أعلنت رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر اليوم الخميس ، تعيين مختار محمد أحمدو، عضوا في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.



وشغل مختار ولد محمد أحمدو منصب مدير مساعد لاذاعة موريتانيا ابان المرحلة الانتقالية الأولى .