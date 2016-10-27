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Sahara Media Agency : مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات أمريكية ـ موريتانية بواشنطن https://t.co/mox9w9Q6tV
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تعيين عضو في السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 15:33



تعيين عضو في السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية
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أعلنت رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر اليوم الخميس ، تعيين  مختار محمد أحمدو، عضوا في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

وشغل مختار ولد محمد أحمدو منصب مدير مساعد لاذاعة موريتانيا ابان المرحلة الانتقالية الأولى .


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الهابا, تعيين


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