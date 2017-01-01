تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء





أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء ، عن تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، خلفا للآمريكي كريستوفر روس.



وذكر بيان للأمم المتحدة أن السيد كوهلر يتوفر على تجربة لأزيد من 35 عاما من الخبرة في القطاع الحكومي وفي المنظمات الدولية، لاسيما كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية 2004-2010.



وسبق كوهلر أن تولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي بين سنتي 2000 و2004، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلندن 1998-2000.



كما شغل منصب كاتب الدولة بوزارة المالية الاتحادية (1990-1993)، قبل أن يعين سنة 1993 رئيسا لجمعية أبناك الادخار الألمانية "جيرمان سيفينغ بنك أسوسيايشن".