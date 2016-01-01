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تعيين مدير جديد للتعليم الأساسي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 14:51



تعيين مدير جديد للتعليم الأساسي
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أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا"  أن مجلس الوزراء   عين اليوم الخميس الداه ولد ديديا  مديرا للتعليم الأساسي .


وشغل ولد ديديا سابقا عدة مناصب في وزارة التهذيب الوطني ، من بينها منصب مدير مدارس تكوين المعلمين في نواكشوط ، و مدير مصلحة الإمتحانات .



الكلمات المفتاحية : التعليم, تعيين, مجلس الوزراء


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