تعيين مدير جديد للتعليم الأساسي





أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" أن مجلس الوزراء عين اليوم الخميس الداه ولد ديديا مديرا للتعليم الأساسي .





وشغل ولد ديديا سابقا عدة مناصب في وزارة التهذيب الوطني ، من بينها منصب مدير مدارس تكوين المعلمين في نواكشوط ، و مدير مصلحة الإمتحانات .

