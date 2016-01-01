تعيين مدير جديد للتعليم الأساسي

أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" أن مجلس الوزراء عين اليوم الخميس الداه ولد ديديا مديرا للتعليم الأساسي .
وشغل ولد ديديا سابقا عدة مناصب في وزارة التهذيب الوطني ، من بينها منصب مدير مدارس تكوين المعلمين في نواكشوط ، و مدير مصلحة الإمتحانات .
أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" أن مجلس الوزراء عين اليوم الخميس الداه ولد ديديا مديرا للتعليم الأساسي .
وشغل ولد ديديا سابقا عدة مناصب في وزارة التهذيب الوطني ، من بينها منصب مدير مدارس تكوين المعلمين في نواكشوط ، و مدير مصلحة الإمتحانات .
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