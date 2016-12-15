تعيين مدير للوكالة الوطنية للسور الأخضر

عين مجلس الوزراء اليوم الخميس سيدي محمد ولد لحلو مديرا للوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم ، التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة .
وسبق لولد لحلو أن عمل مديرا للمحميات والشاطئ بنفس الوزارة .
عين مجلس الوزراء اليوم الخميس سيدي محمد ولد لحلو مديرا للوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم ، التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة .
وسبق لولد لحلو أن عمل مديرا للمحميات والشاطئ بنفس الوزارة .
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