أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، صباح اليوم الجمعة، أنه بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم فقد تم تعيين عبد الفتاح محمد الأمانه، مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية.
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الجمعة 9 ديسمبر - 12:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكومة تخرج في مسيرة مناهضة للفساد والرشوة https://t.co/vgjvs5kUW5الحكومة-تخرج-في-مسيرة-مناهضة-للفسا… https://t.co/vL2TZVKUxV
الجمعة 9 ديسمبر - 12:27
تعيين مستشار مكلف بالاتصال في الرئاسة الموريتانية
نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 09:56
أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، صباح اليوم الجمعة، أنه بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم فقد تم تعيين عبد الفتاح محمد الأمانه، مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية.
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