تعيين مستشار مكلف بالاتصال في الرئاسة الموريتانية



أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، صباح اليوم الجمعة، أنه بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم فقد تم تعيين عبد الفتاح محمد الأمانه، مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية.

