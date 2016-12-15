تعيين مكلف بمهمة في ديوان الوزير الأول

أعلنت الوزارة الأولى أنه بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الخميس، تم تعيين محمد ولد سيد عبد الله، مكلفا بمهمة في ديوان الوزير الأول.

