أعلنت الوزارة الأولى أنه بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الخميس، تم تعيين محمد ولد سيد عبد الله، مكلفا بمهمة في ديوان الوزير الأول.
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الخميس 15 ديسمبر - 13:37
تعيين مكلف بمهمة في ديوان الوزير الأول
صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:59
أعلنت الوزارة الأولى أنه بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الخميس، تم تعيين محمد ولد سيد عبد الله، مكلفا بمهمة في ديوان الوزير الأول.
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