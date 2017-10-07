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تعيين موريتانيا مقررا للمؤتمر الدولي للمناخ فى أمانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 7 أكتوبر 2017 - 15:05



تعيين موريتانيا مقررا للمؤتمر الدولي للمناخ فى أمانيا
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الكلمات المفتاحية : ألمانيا, البيئة .المناخ, موريتانيا
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