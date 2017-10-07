تعيين موريتانيا مقررا للمؤتمر الدولي للمناخ فى أمانيا





اختارت لجنة وزراء البيئة الأفارقة فى اجتماعها بأديس أبابا اليوم السبت موريتانيا لمنصب مقرر للمؤتمر الدولي للمناخ المقرر تنظيمه في المانيا نوفمبر المقبل .



وناقش لقاء آديس بابا التحضيرات الجارية لمؤتمر الأطراف الـ 23 المقرر عقده في بون (ألمانيا) نوفمبر القادم البنود المدرجة في جدول أعمال، لوضع موقف مشترك بهذا الخصوص.



وتعد موريتانيا من أكثر البلدان تضررا من آثار تغير المناخ، ومع ذلك فإنها تواصل الاضطلاع بدورها بصفتها "دولة طرفا " وذلك في مختلف العمليات التفاوضية إقليميا وشبه إقليميا ودوليا، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.



ويرأس الوفد الموريتاني وزير البيئة والتنمية المستدامة آميدي كمارا، ويرافقه محمد يحي ولد لفضل، مكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة.