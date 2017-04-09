تعيين وزير الدفاع رئيسا للوزراء في مالي





عين الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا السبت عبد الله إدريس مايجا وزير الدفاع السابق رئيسا للوزراء بدلا من موديبو كيتا، الذي شغل هذا المنصب منذ عام .



وأعلن تعيين مايجا فى مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي في ساعة متأخرة من مساء السبت.



وتعاني مالي منذ العام 2012 من اضطرابات أمنية بعد سيطرة التنظيمات المسلحة على مناطق شاسعة من أراض الدولة، قبل أن يطردهم تدخل عسكري بقيادة فرنسا من المدن والبلدات الرئيسية بعد ذلك بعام.



ولكن شمال مالي مازال مسرحا لاشتباكات بين فصائل قبلية متناحرة، وتواصل التنظيمات المسلحة شن هجمات على الجنود الماليين وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات الفرنسية هناك