تغطية حية: انطلاق جلسة الحكم على المسيء

بدأت جلسة المحكمة العليا في نواكشوط، صباح اليوم الثلاثاء، لإدار حكمها النهائي في قضية المسيء للجناب النبوي الشريف، وذلك بعد تأجيل جلسة النطق بالحكم حتى اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017.
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن رئيس الجلسة وصل إلى قاعة المحكمة عند حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم، فيما حضر عدد من مستشاريه.
وانطلقت الجلسة بحضور محامين عن الجناب النبوي الشريف، ومحامييْن عن المسيء.
في غضون ذلك خرج آلاف المتظاهرين في ساحة المطار القديم يطالبون بإصدار حكم الإعدام في حق المسيء.
كما اتخذت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في قلب العاصمة نواكشوط، شاركت فيها وحدات من الشرطة والدرك والحرس.
فتاوي شرعية
11 نوفمبر 2016: منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يصدر فتوى يوضحون فيها حكم الشرع في كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في فتوى العلماء والأئمة "أنه لا خلاف بين أعلام الأمة أن المسلم البالغ العاقل إذا ارتد عن الإسلام حكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلي الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع على رسالتهم ونبوتهم والملائكة الكرام".
26 نوفمبر 2016: الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، يقول إن حكم الله فيمن أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو "القتل"، محذراً من عقوبة تحيق بالأمة إذا لم يتم تطبيق حكم القتل في المسيء للجناب النبوي.
11 ديسمبر 2016: رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي، يطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية في المسيء، ويقول أمام آلاف المتظاهرين إن على السلطات تطبيق الشريعة والقانون.
11 نوفمبر 2016: منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يصدر فتوى يوضحون فيها حكم الشرع في كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في فتوى العلماء والأئمة "أنه لا خلاف بين أعلام الأمة أن المسلم البالغ العاقل إذا ارتد عن الإسلام حكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلي الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع على رسالتهم ونبوتهم والملائكة الكرام".
26 نوفمبر 2016: الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، يقول إن حكم الله فيمن أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو "القتل"، محذراً من عقوبة تحيق بالأمة إذا لم يتم تطبيق حكم القتل في المسيء للجناب النبوي.
11 ديسمبر 2016: رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي، يطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية في المسيء، ويقول أمام آلاف المتظاهرين إن على السلطات تطبيق الشريعة والقانون.
رأي المحامين
24 ديسمبر 2014: المحامي الزعيم ولد همد فال، يرفع قضية ضد المسيء ويتهمه بالتسبب في قتل والدته التي توفيت إثر أزمة قلبية بعد سماعها بالمقال المسيء للجناب النبوي.
09 ديسمبر 2016: الهيئة الوطنية للمحامين تدعو إلى مسيرة حاشدة في ساحة ابن عباس.
10 ديسمبر 2016: نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي يعلن أمام آلاف المتظاهرين وقوفه إلى جانبهم في قضية المسيء، مشيراً إلى أن "الدفاع عن رسول الله واجب ديني وأخلاقي".
24 ديسمبر 2014: المحامي الزعيم ولد همد فال، يرفع قضية ضد المسيء ويتهمه بالتسبب في قتل والدته التي توفيت إثر أزمة قلبية بعد سماعها بالمقال المسيء للجناب النبوي.
09 ديسمبر 2016: الهيئة الوطنية للمحامين تدعو إلى مسيرة حاشدة في ساحة ابن عباس.
10 ديسمبر 2016: نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي يعلن أمام آلاف المتظاهرين وقوفه إلى جانبهم في قضية المسيء، مشيراً إلى أن "الدفاع عن رسول الله واجب ديني وأخلاقي".