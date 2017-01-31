تغطية حية: ملف المسيء يعود إلى "الاستئناف"

فتاوي شرعية



11 نوفمبر 2016: منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يصدر فتوى يوضحون فيها حكم الشرع في كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في فتوى العلماء والأئمة "أنه لا خلاف بين أعلام الأمة أن المسلم البالغ العاقل إذا ارتد عن الإسلام حكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلي الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع على رسالتهم ونبوتهم والملائكة الكرام".



26 نوفمبر 2016: الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، يقول إن حكم الله فيمن أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو "القتل"، محذراً من عقوبة تحيق بالأمة إذا لم يتم تطبيق حكم القتل في المسيء للجناب النبوي.



11 ديسمبر 2016: رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي، يطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية في المسيء، ويقول أمام آلاف المتظاهرين إن على السلطات تطبيق الشريعة والقانون.

