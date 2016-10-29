تفاصيل استئناف أحكام سجناء الخزينة و"إيرا" بازويرات



أعلنت كتابة ضبط الغرفة الجزائية باستئنافية نواذيبو، أنها ستعقد جلسة جزائية يوم الاثنين المقبل، في تشكيلتها الجنائية بمدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور، وذلك من أجل مثول سجناء الخزينة وحركة "إيرا" أمامها.



وكانت السلطات قد قررت نقل جلسات محكمة الاستئناف في حق هؤلاء السجناء إلى مدينة ازويرات لتكون قريبة من مكان احتجاز السجناء، وذلك بعد أن كان مقرها في مدينة نواذيبو.



وبحسب مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات فإن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة في قاعة مخصصة للمحاكمات في قصر العدالة الجديد، شمال غربي مدينة ازويرات.



في غضون ذلك أكدت مصادر "صحراء ميديا" أن الجلسات ستبدأ بعد غد الاثنين (31 أكتوبر 2016)، وتستمر حتى يوم الاثنين (14 نوفمبر 2016).



وستجري المحاكمة على النحو التالي:



يوم 31 أكتوبر: محاكمة السجين الشيخ سيد أحمد سيد أم (الخزينة)

يوم 01 نوفمبر: محاكمة السجينين الشيخ محمد سيدي والولي سعد بوه (الخزينة)

يوم 02 نوفمبر: محاكمة السجين الشيخ محمد الأمين اعل (الخزينة)

يوم 03 نوفمبر: محاكمة السجناء صال موسى ألاسان، محمدو أحمد اللوه، ممدو صال جاك (الخزينة)

يوم 07 نوفمبر: محاكمة السجناء السالك امحيميد، المصطفى محمد الحافظ، سيد محمد جميل (الخزينة)

يوم 08 نوفمبر: محاكمة السجناء عبد العزيز ممادو لي، باهمات بوكر، الامام عبد القادر (الخزينة)

يوم 14 نوفمبر: محاكمة السجين أحمد ولد همرفال، وعدة سجناء آخرين (حركة "إيرا")



