تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال

استعدادات لتحضير جثمان ولد محمد فال (صور)

جثمان ولد محمد فال يصل مدينة ازويرات

موريتانيا تعلن الحداد على ولد محمد فال

الحزب الحاكم يعزي في وفاة ولد محمد فال

طائرة عسكرية لنقل جثمان اعل ولد محمد فال

وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال

توقيع اتفاق ارتباط بين موريتانيا و"الإيكواس"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد
Sahara Media Agency : جثمان ولد محمد فال يصل مدينة ازويرات https://t.co/icRN8Ji8cB
الجمعة 5 ماي - 20:03
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | جثمان ولد محمد فال يصل مدينة ازويرات https://t.co/vgjvs5kUW5جثمان-ولد-محمد-فال-يصل-مدينة-ازويرات_a346… https://t.co/Uou0BBYSxl
الجمعة 5 ماي - 19:59
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال


ازويرات - صحراء ميديا
الجمعة 5 ماي 2017 - 18:33



تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال
مواضيع ذات صلة

أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، الذي توفي اليوم الجمعة، كان في منطقة مجيك، وهي إحدى بوادي تيرس الزمور المعروفة في أقصى الشمال الشرقي للبلاد.
 
وقالت هذه المصادر التي تحدثت لمراسل "صحراء ميديا" في المنطقة، إن ولد محمد فال كان يقيم في هذه البادية رفقة سائقه الشخصي وبحوزتهم قطعة من الإبل يملكها، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
 
وأضافت نفس المصادر أنه عند حوالي الساعة الثانية من زوال اليوم كان الفقيد يسقي قطعة الإبل عندما أحس بدوار خفيف سرعان ما أرغمه على السقوط.
 
وبمساعدة من السائق عاد ولد محمد فال إلى خيمته، وشرب قليلاً من الماء الذي قدمه له السائق، ولكن وضعه الصحي تدهور بشكل مفاجئ ليفارق الحياة بعد دقائق.
 
ويعد ولد محمد فال أحد رجال الأمن النافذين في موريتانيا، ومن أبرز الشخصيات التي دخلت سلك الشرطة في موريتانيا، ويحظى ملفه الصحي بتكتم شديد، إذ لم يسبق أن تم تداول أي معلومات بهذا الخصوص.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, اعل ولد محمد فال, وفاة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة