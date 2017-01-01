تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، الذي توفي اليوم الجمعة، كان في منطقة مجيك، وهي إحدى بوادي تيرس الزمور المعروفة في أقصى الشمال الشرقي للبلاد.



وقالت هذه المصادر التي تحدثت لمراسل "صحراء ميديا" في المنطقة، إن ولد محمد فال كان يقيم في هذه البادية رفقة سائقه الشخصي وبحوزتهم قطعة من الإبل يملكها، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.



وأضافت نفس المصادر أنه عند حوالي الساعة الثانية من زوال اليوم كان الفقيد يسقي قطعة الإبل عندما أحس بدوار خفيف سرعان ما أرغمه على السقوط.



وبمساعدة من السائق عاد ولد محمد فال إلى خيمته، وشرب قليلاً من الماء الذي قدمه له السائق، ولكن وضعه الصحي تدهور بشكل مفاجئ ليفارق الحياة بعد دقائق.



ويعد ولد محمد فال أحد رجال الأمن النافذين في موريتانيا، ومن أبرز الشخصيات التي دخلت سلك الشرطة في موريتانيا، ويحظى ملفه الصحي بتكتم شديد، إذ لم يسبق أن تم تداول أي معلومات بهذا الخصوص.

