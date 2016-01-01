تفاصيل برنامج زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تجكجكة



بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد وصوله إلى مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، صباح اليوم الاثنين، أنشطته الرئاسية بزيارة المدرسة رقم 3 حي القديمة، بالإضافة إلى المركز الجهوي بمناسبة تحويله من مستشفى إلى مركز استطباب.



وبحسب برنامج الرئيس الذي حصلت "صحراء ميديا" على نسخة منه، فإن ولد عبد العزيز سيشرف على إطلاق الحملة الوطنية لزراعة الخضروات، وذلك خلال زيارته لمزرعة نموذجية تشرف عليها إحدى التعاونيات النسوية في المدينة.



وسيشرف ولد عبد العزيز على توزيع بعض المعدات الرياضية على الشباب، كما سيعلن انطلاقة توسعة شبكة الكهرباء في مدينة تجكجة.



كما ينتظر أن يزور ولد عبد العزيز مخزناً للأسماك والخضروات في المدينة.



ومن المنتظر أن يلتقي ولد عبد العزيز بأطر ولاية تكانت في تجكجه، مساء اليوم الاثنين، فيما سيعقد بعض اللقاءات الخاصة مع بعض الوجهاء والفاعلين السياسيين.



ولم يتضمن البرنامج الرئاسي أي مهرجان شعبي أو خطابي.

