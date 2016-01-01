تعليمات من الرئيس بالقضاء نهائيا على "السوسة الحمراء"

تفاصيل برنامج زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تجكجكة

وفد الرئيس بتجكجه: 8 وزراء وطاقم من رئاسة الجمهورية

ولد عبد العزيز يبدأ زيارة إلى تكانت لتدشين مشاريع تنموية

إجراءات أمنية واحتجاجات بالتزامن مع محاكمة نشطاء "إيرا"

السينغال: بريطاني يبدأ رحلة السباحة باتجاه البرازيل

الجزائر: محطة "تيقنتورين" تعود للعمل بعد سنوات من هجوم القاعدة

ايطاليا: إنقاذ 1400 مهاجر من الغرق

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : تفاصيل برنامج زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تجكجكة https://t.co/jeH1VeNFuh
الاثنين 14 نونبر - 12:40
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ايطاليا: إنقاذ 1400 مهاجر من الغرق https://t.co/vgjvs5kUW5ايطاليا-إنقاذ-1400-مهاجر-من-الغرق_a32432.ht… https://t.co/2g5uDOkk5y
الاحد 13 نونبر - 20:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تفاصيل برنامج زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تجكجكة


تجكجه - صحراء ميديا
الاثنين 14 نونبر 2016 - 10:10



تفاصيل برنامج زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تجكجكة
مواضيع ذات صلة

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد وصوله إلى مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، صباح اليوم الاثنين، أنشطته الرئاسية بزيارة المدرسة رقم 3 حي القديمة، بالإضافة إلى المركز الجهوي بمناسبة تحويله من مستشفى إلى مركز استطباب.
 
وبحسب برنامج الرئيس الذي حصلت "صحراء ميديا" على نسخة منه، فإن ولد عبد العزيز سيشرف على إطلاق الحملة الوطنية لزراعة الخضروات، وذلك خلال زيارته لمزرعة نموذجية تشرف عليها إحدى التعاونيات النسوية في المدينة.
 
وسيشرف ولد عبد العزيز على توزيع بعض المعدات الرياضية على الشباب، كما سيعلن انطلاقة توسعة شبكة الكهرباء في مدينة تجكجة.
 
كما ينتظر أن يزور ولد عبد العزيز مخزناً للأسماك والخضروات في المدينة.
 
ومن المنتظر أن يلتقي ولد عبد العزيز بأطر ولاية تكانت في تجكجه، مساء اليوم الاثنين، فيما سيعقد بعض اللقاءات الخاصة مع بعض الوجهاء والفاعلين السياسيين.
 
ولم يتضمن البرنامج الرئاسي أي مهرجان شعبي أو خطابي.
 


الكلمات المفتاحية : تجكجه, تكانت, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة