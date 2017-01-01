القمة الاسلامية الأمريكية تدين استغلال الدين فى الصراعات السياسية

تفاصيل تفند رواية الجيش الجزائرى الخاصة بتوقيف موريتانيين

موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي

الرياض: ترامب الرئيس يخوض امتحان إلقاء خطاب حول الاسلام

ماكرون يتعهد بتكثيف الحرب على "الارهاب" في أفريقيا

المعارضة تطالب بالتسجيل على اللوائح الانتخابية وإظهار الرفض

الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر

مقتل طفلين في حادثة دهس على طريق روصو

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر https://t.co/vgjvs5kUW5الخارجية-المغربية-تطلب-الاعتذار-م… https://t.co/0OJ3P203v2
الاحد 21 ماي - 02:27
Sahara Media Agency : الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر https://t.co/qlJLBslAEa
الاحد 21 ماي - 02:25
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تفاصيل تفند رواية الجيش الجزائرى الخاصة بتوقيف موريتانيين


زويرات - صحراء ميديا
الاحد 21 ماي 2017 - 17:16



تفاصيل تفند رواية الجيش الجزائرى الخاصة بتوقيف موريتانيين
مواضيع ذات صلة

كشف شقيق أحد أفراد المنقبين الموقوفين من طرف  الجيش الجزائرى عن أن المجموعة اعتقلت داخل الأراضي الموريتانية على بعد 6 كيلومترات من الحدود الجزائرية الموريتانية.

 وأوضح سيدى أحمد ولد تيرجه في مقابلة مع "صحراءميديا" أن الاتصال انقطع مع المجموعة زوال يوم الخميس الماضي وأن آخر اتصال أجراه معها كان في منتصف النهار حين أخبروه أنهم يبحثون عن منقب آخر لشراء بعض المحروقات.

ونفى ولد تيرجه بشدة أي علاقة للمجموعة بمجال التهريب، مؤكدا أن المسدس الذي ضبط بحوزتها هو لسيد ولد ابراهيم ولد اكليب وهو مرخص من طرف السلطات الموريتانية، وأن الذخائر التي تعد على رؤوس الأصابع التي ضبطت عند المجموعة من غير ذخيرة المسدس هي لسلاح صيد.

وعن الظروف التي تم فيها اعتقال المجموعة قال ولد اتيرجه إن شهود عيان كانوا في نفس المنطقة لحظة توقيف المجموعة قالوا إن المنطقة الموريتانية الحدودية التي تسيل لعاب المنقبين الموريتانيين كانت توجد فيها عدة سيارات توقف أصحابها عن التنقيب خلال فترة المقيل.

 وكان أفراد المجموعة ينامون بجانب يستظلون بسيارتهم من أشعة الشمس الحارقة فإذا بمجموعة من الجنود الجزائرين راجلة ومسلحة تطوق السيارة وتصوب أسلحتها اتجاه المجموعة فيما هربت المجموعات الأخرى بسياراتها.

 وأضاف أن الجزائريين اختاروا السيارة عن غيرها نظرا لعامل الحداثة إذ أنها خرجت من المصنع سنة 2016 ولم تك قد قطعت من ازويرات إلى مناطق التنقيب إلا المسافة بين نواكشوط، وزويرات.

وعن الخطوات التي اتخذها أقارب المجموعة أوضح ولد التيرجه وهو صاحبة وكالة للنقل في ازويرات أنهم اتصلوا بوالي تيرس زمور اسلم ولد سيد مساء نفس اليوم بينما كان في نشاط رسمي واخبروه باعتقال المجموعة ليقوم بدوره بالاتصالات اللازمة وأن السلطات المركزية الموريتانية أصبحت على علم بكل الظروف المحيطة بالعملية.

وأضاف سيد احمد أن كل أفراد المجموعة هم من قاطني مدينة ازويرات ما عدى اثنين وأن من بين أفراد المجموعة قصرا.

أسماء أعضاء المجموعة المعتقلة:

سيد ولد ابراهيم ولد اكليب وهو سائق السيارة
الحافظ ولد محمد ولد التيرجه
اباتنه ولد محمود (من خارج ازويرات)
محمد ولد عابدين
بلال ولد ورزك
محمد الامين الطالب ولد عبد الله
سيد ولد الطالب ولد عبد الله
اعلي الشيخ ولد ابراهيم (عامل في شركة سنيم)
سيد ولد سيد اعمر
 


الكلمات المفتاحية : التنقيب, الجزائر, الجيش, الذهب
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة