تفاصيل لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للشباب

التحالف: أي تعديل دستوري لا يمر عبر الشعب لاغ

موريتانيا: وقفة للتضامن مع صحفي معتقل في مصر

غامبيا: استقالة وزراء وسط تلويح بالتدخل العسكري

دراسة نقدية موريتانية تفوز بجائزة في السعودية

الوزير الأول: نسعى لمؤتمر برلماني لتعديل الدستور

ترحيب إفريقي بالرفع الجزئي للعقوبات عن السودان

ولد الشيخ أحمد يستأنف من عدن جولة وساطة جديدة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : التحالف: أي تعديل دستوري لا يمر عبر الشعب لاغ https://t.co/tItG5MJiaw
الثلاثاء 17 يناير - 15:00
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | التحالف: أي تعديل دستوري لا يمر عبر الشعب لاغ https://t.co/vgjvs5kUW5التحالف-أي-تعديل-دستوري-لا-يمر-ع… https://t.co/9HTcaHOZlo
الثلاثاء 17 يناير - 14:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تفاصيل لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للشباب


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 14:08



تفاصيل لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للشباب
مواضيع ذات صلة

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، وحثهم على التركيز على عمليات تحسيس الشباب الموريتاني حول أهمية التعليم والتكوين الفني والمهني، وتوعيتهم حول خطورة المخدرات.
 
اللقاء الذي كان بطلب من المكتب التنفيذي للمجلس، استعرض خلاله رئيس المجلس الأعلى محمد يحي ولد الطالب إبراهيم حصيلة عمل المجلس خلال عام 2016 المنصرم، فيما استعرضت عضو المكتب مريم كان خطة عمل 2017 والمشاريع التي يخطط لتنفيذها، كما قدم ابحيده ولد خطري عرضاً عن الجمعية العامة للمجلس التي فتح الباب أمام الراغبين في عضويتها مؤخراً.
 
من جهته تحدث خلال اللقاء عضو المجلس الحافظ ولد محمد بابو عن رغبة المجلس الأعلى للشباب في تنظيم "أنشطة كبيرة" لصالح الشباب الموريتاني، ولكنه يرغب في تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة.
 
الرئيس الموريتاني في رده على مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب قال إن المشاريع التي استعرضوها "مهمة وتجب دراستها"، ولكنه أكد على ضرورة "التركيز على التعليم لأنه أساس كل شيء"، قبل أن يشير إلى أن "مشاكل الصحة مهمة، إلا أنه لا يمكن حلها إلا عن طريق إصلاح التعليم".
 
وشدد ولد عبد العزيز على أهمية أن يعمل المجلس الأعلى للشباب على "تغيير العقليات، وتوعية الشباب حول أهمية التكوين المهني والفني، من أجل ضمان وظائف للشباب وخفض نسبة البطالة"، وخلص إلأى القول: "مشكل موريتانيا اليوم يكمن في التعليم، وبإصلاح التعليم تصلح موريتانيا"، وفق تعبيره.
 
ودعا الرئيس الموريتاني إلى حث الشباب على التوجه نحو التخصصات العلمية "لأننا نجلب الأجانب لتشغيلهم بسبب نقص الطاقات العلمية عندنا، في الوقت الذي يغيب فيه التحسيس بأهمية توجه الناس إلى هذه التخصصات العلمية، ونحن لدينا شبه اكتفاء من بقية التخصصات"، على حد تعبير الرئيس الذي أكد أن التوعية يجب أن تبدأ من التعليم الأساسي لتأطير الشباب من البداية.
 
وخلص ولد عبد العزيز إلى القول إن "التوعية مهمة جداً في الأوساط الشبابية"، مشيراً إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص في ولاية غورغول بحوزتها كمية من المخدرات، وهذا ما أرجعه إلى "نقص التوعية"، داعياً المجلس الأعلى للشباب إلى التركيز على ذلك.
 


الكلمات المفتاحية : الشباب, المجلس الأعلى, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة