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تفاهم موريتاني-جزائري في مناصب للاتحاد الأفريقي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 30 يناير 2017 - 09:45



تفاهم موريتاني-جزائري في مناصب للاتحاد الأفريقي
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أعلنت موريتانيا والجزائر، اليوم الاثنين، على أن يسحب كل منهما مرشحه لصالح الآخر من سباق على مناصب مهمة في الاتحاد الأفريقي.
 
وبحسب وزارة الخارجية الموريتانية فإن موريتانيا قررت سحب مرشحها لمنصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لصالح المرشح الجزائري اسماعيل الشرقي.
 
وتسعى الجزائر إلى إعادة انتخاب الشرقي، ويأتي انسحاب موريتانيا طبقا لما كان مقررا بين البلدين ومراعاة لمسطرة الترشح الجديدة داخل الاتحاد الأفريقي، وفق تعبير الوزارة.
 
كما قررت الجزائر بموجب نفس الاتفاق التنازل عن منصب المفوض المكلف بالموارد البشرية والتكنولوجيا لصالح فاطمة منت محمد السالك التي ترشحها موريتانيا لهذا المنصب.
 
وتقتضي مسطرة الترشح داخل الاتحاد الإفريقي أن تتقدم كل منطقة بمرشح ومرشحة في آن واحد لكل منصب تود إحدى دولها الحصول عليه، على ألا ينتميا لنفس الدولة، وقررت موريتانيا والجزائر، يوما واحدا قبل تاريخ الاقتراع، تبادل سحب المرشحين لصالح بعضهما.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الاتحاد الأفريقي, الجزائر


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