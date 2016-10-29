تفجيران انتحاريان يوقعان 8 قتلى على الأقل في نيجيريا‎



لقي 8 أشخاص حتفهم على الأقل في تفجيرين انتحاريين نفذتهما جماعة "بوكو حرام"، في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا وفق ما نقلته وكالة "اسوشيتد برس" عن شاهد عيان.



وقال إنوي سولا، وهو شاهد عيان، إنه شاهد نقل ست جثث بالقرب من مخيم بكاسي للاجئين وعدد من المصابين الناجين "الغارقين في دمائهم".



وأفاد دان باتا، أحد أعضاء هيئة الدفاع المدني، بأن انتحاريين حاولا دخول المخيم الذي يستضيف أكثر من 16 ألف لاجئ فروا من تمرد جماعة "بوكو حرام" المستمر منذ نحو سبع سنوات.



وأضاف باتا أن الهجوم الثاني جاء بعد نصف ساعة من التفجير الأول، وعلى مسافة كيلومتر واحد تقريبا، عندما انفجرت مركبة أجرة ثلاثية العجلات كانت تقل شخصين.



وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات "بوكو حرام" الانتحارية بعد توقف دام شهورا نتيجة للصراع على القيادة داخل الجماعة والانشقاقات، والضربات التي تعرضت لها من طرف جيوش الدول المحيطة ببحيرة تشاد.

