تفجير انتحاري يودي بحياة شرطيين في الجزائر





قتل شرطيان، الخميس، في الجزائر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في تيارت التي تبعد 350 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية، وفق حصيلة جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



واستهدف الاعتداء مديرية الأمن في تيارت، وفق ما نقلت الوكالة عن إدارة الأمن الوطني.



وأوضحت الوكالة: "حاول إرهابي كان يحمل حزاماً ناسفاً الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملاً سلاحاً نارياً إلا أن رد رجال الأمن كان سريعاً حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه. ومكن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة من تجنب حمام من الدم، لا سيما أن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان".



وأضافت أن شرطي حراسة ثانياً قتل متأثراً بجروح أصيب بها في التفجير.



يشار إلى أن هذه المحاولة الثانية لتنفيذ اعتداء انتحاري ضد مقر للشرطة منذ مطلع السنة في الجزائر، ففي شباط/فبراير 2017 تبنى تنظيم داعش اعتداء انتحارياً تم إحباطه ضد مديرية أمن في قسنطينة على بعد حوالي 430 كلم شرق العاصمة.



