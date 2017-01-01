تفريق مظاهرة المعارضة بالقوة.. واختناق بيرام



استخدمت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، القوة لتفريق مظاهرة لتنسيقية المعارضة الديمقراطية الرافضة للتعديلات الدستورية، نظمتها في مقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية.



واستخدمت الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرة التي اختارت لها التنسيقية منطقة "الدايات الثلاثة" بعرفات جنوبي العاصمة نواكشوط.



وخلال تفريق المظاهرة تعرض رئيس حركة إيرا غير المرخصة بيرام ولد الداه ولد عبيدي لحالة اختناق نقل على إثرها إلى الحالات المستعجلة لتلقي الاسعافات الأولية.



وأصرت المعارضة الموريتانية على تنظيم ثلاث مسيرات رافضة للتعديلات الدستورية في ولايات نواكشوط الثلاث.



وكانت السلطات الموريتانية قد رفضت ترخيص المظاهرات التي ستنظمها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي تسبق تعديل الدستور.

