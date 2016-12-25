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الاحد 25 ديسمبر - 21:04
Sahara Media Agency : كيف رد المدونون الموريتانيون على "حميد شباط" https://t.co/sEa3Bp40zz
الاحد 25 ديسمبر - 21:04
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تفكيك شبكة لتهريب المخدرات عبر نهر السنغال


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 25 ديسمبر 2016 - 20:00



تفكيك شبكة لتهريب المخدرات عبر نهر السنغال
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تمكنت وحدة من شرطة مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في موريتانيا، مساء أمس السبت، من إلقاء القبض على شبكة مختصة في تهريب كانت تزود سجن مدينة ألاك، جنوب غربي البلاد، بالمخدرات.
 
وبحسب ما أكدته مصادر "صحراء ميديا" فإنه يتم إدخال المخدرات في زوارق عبر نهر السنغال إلى داخل الأراضي الموريتانية، وتوزيعها في المنطقة.
 
وتشير نفس المصادر إلى أنه تم اعتقال المهرب الرئيس الذي يتولى تزويد سجن ألاك، وهو موريتاني الجنسية، من مواليد 1972 بنواكشوط.
 
وأضافت المصادر أن وحدة مكافحة المخدرات تمكنت كذلك من توقيف قبطان الزورق، الذي كان يستغل في نقل المخدرات، وهو أحد أفراد الشبكة، ومن مواليد 1977 بازويرات، بالإضافة إلى أفراد آخرين من العصابة.
 
وتمت خلال العملية مصادرة 44 كلغ من الحشيش، كانت بحوزة المتهمين، قبل أن يتم نقلهم من مقاطعة بوكي إلى العاصمة نواكشوط.
 
وكان مكتب الشرطة الموريتانية لمكافحة المخدرات أحبط عدة محاولات لعمليات توزيع وتهريب المخدرات وينشط منذ فترة للقضاء على شبكات إدخال المخدرات إلى البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : تهريب, شرطة, مخدرات


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