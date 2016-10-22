تقرير أممي: 7 دول إفريقية نجحت بخفض نسبة الفقر

الحزب الحاكم : خطاب الرئيس أسس لحقبة جديدة في تاريخ موريتانيا

المنتدى يدخل في مشاورات لاتخاذ موقف من خطاب الرئيس

التكتل: مخرجات الحوار "لا تعنينا" وخطاب الرئيس "تضليل"

بوركينا فاسو: محاولة انقلابية لضباط من الحرس الرئاسي

هجوم الكترونى يوقف مواقع كبرى على الإنترنت

بعثة من البنك الدولي فى وزارة النفط والطاقة

موريتانيا: افتتاح مركز للتقنيات الزراعية بولاية لبراكة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من
Sahara Media Agency : Sport : 20 pas en arrière pour les Mourabitounes dans le classement FIFA https://t.co/u52hpfDcy2
السبت 22 أكتوبر - 05:51
Sahara Media Agency : المنتدى يدخل في مشاورات لاتخاذ موقف من خطاب الرئيس https://t.co/i1TFfm1vf5
السبت 22 أكتوبر - 03:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تقرير أممي: 7 دول إفريقية نجحت بخفض نسبة الفقر


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 أكتوبر 2016 - 10:20



تقرير أممي: 7 دول إفريقية نجحت بخفض نسبة الفقر
مواضيع ذات صلة

 

كشف تقرير أممي صدر أمس  الجمعة، أن 7 دول إفريقية من أصل 54 دولة، نجحت في خفض نسبة الفقر إلى النصف خلال العام الماضي .

 

وقالت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها  إن 7 دول إفريقية هي : بوتسوانا، ومصر، وغينيا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وسوازيلاند، وتونس، من أصل 54 دولة نجحت في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في خفض نسبة الفقر إلى النصف في العام 2015.

 

ولم توضح اللجنة المعايير التي اتبعتها في تحديد نسبة الفقر وانخفاضه، خاصة أن هنالك تقارير اقتصادية تشير إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر في بعض الدول المذكورة خلال العام المذكور.

 

وأشار التقرير أن 12 دولة إفريقية كانت قريبة من تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في نفس الفترة، فيما سجلت 11 دولة أخرى انتكاسة في الحد من الفقر.

 

ونبه التقرير إلى  أن إفريقيا تضم أعلى معدلات الفقر في العالم، حيث شهدت أعداد الفقراء زيادة بمعدل 110 مليون فقير، خلال الفترة ما بين 1990 – 2016. 

 

وبحسب التقرير، فإن نسبة البطالة ما زالت عالية بين الشباب في إفريقيا، حيث بلغت في وسط القارة 8.2%، وفي غربها 9.1%، بينما وصلت النسبة شرق القارة إلى 10.7%، و13.9% في الشمال، و18.0% بدول الجنوب.

 

وأرجع التقرير أسباب فشل الدول في القضاء على الفقر، إلى اعتماد تنمية أقسام معينة دون الأخرى، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة، وانعدام الصناعات.

 



الكلمات المفتاحية : افريقيا, الامم المتحدة, الجوع


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة