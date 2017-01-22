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تكريم جناح موريتانيا في معرض مدريد للسياحة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 22 يناير 2017 - 18:02



تكريم جناح موريتانيا في معرض مدريد للسياحة
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كرمت السلطات الإسبانية المشرفة على معرض مدريد للسياحة، مساء أمس السبت، القائمين على الجناح الموريتاني بشهادة امتياز كأفضل جناح أفريقي، وهو التكريم الذي يحصل عليه الموريتانيون للعام الثاني على التوالي.
 
وتسلم القائمون على المعرض هذا التكريم من طرف مديرة مهرجان "فيوتر" سيلفيا بيونو أوشوا، وبحضور وزير التجارة والصناعة والسياحة الناها منت مكناس.
 
وأوضحت مديرة مهرجان "فيوتر" أن اختيار موريتانيا للمرة الثانية على التوالي من بين كافة البلدان الإفريقية المشاركة هو "نتيجة للتطور المتميز للجناح وتحسينه سنة بعد سنة".
 
ويعد مهرجان "فيوتر" للسياحة والسفر الذي تشارك موريتانيا في النسخة السابعة والثلاثين منه، إحدى أكبر التظاهرات السياحية في العالم، إذ تحضره أكثر من 170 دولة ومئات الوكالات والمنظمات ذات الصلة بمجال السياحة والسفر.
 
وعلى هامش هذه النسخة من المهرجان اجتمعت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية في العاصمة الإسبانية مدريد، مع رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، وتناول اللقاء سبل التعاون بين بلادنا والمنظمة العربية.
 
وتم خلال هذا اللقاء منح درع المنظمة لموريتانيا امتنانا لجهودها في دعم قطاع السياحة في العالم العربي.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, سفر, سياحة


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