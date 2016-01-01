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تكريم كاتب موريتاني فى مؤتمر دولي بتركيا


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 26 نونبر 2016 - 09:14



تكريم كاتب موريتاني فى مؤتمر دولي بتركيا
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كرّمت جامعة اسطنبول وهيئة الإشراف على مؤتمر أنقرة الدولي للاقتصاد والسياحة الطبية وتزايد أمل الحياة الكاتب الموريتاني الدكتور بدي ولد أبنو

 وينظم المؤتمر بالشراكة مع مؤسسات تركية ودولية، وأقيم التكريم خلال الصباحية الافتتاحية للمؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم السبت  في العاصمة التركية أنقرة.

 وتمّ التكريم وفقا لبيان وزعه منظمو المؤتمر بحضور عدد من الأكاديميين والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين، وجمهور  من الشخصيات  الثقافية والإعلامية.

وكان الدكتور بدي ابنو قد ألقى في الجلسة الافتتاحية محاضرةً تحت عنوان " الاقتصاد في زمن الديمغرافيا "المالتوسية".
وينعقد هذا المؤتمر وفقا لمنظميه بمشاركة عالمية واسعة بصفة سنوية، ويختتم اليوم أعمال دورته الثالثة.
 


الكلمات المفتاحية : بدي أبنو, تركيا, تكريم


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