تكوين بنواذيبو لتطوير قدرات الصحافة الجهوية



انطلقت في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا اليوم الجمعة، بمركز المعرفة للجميع أشغال ورشة تكوينية لدعم قدرات الصحافة الجهوية بمشاركة 20 صحفيا بين الإعلام المستقل والعمومي.



وقال منظمو الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إن الهدف منها هو دعم وتعزيز قدرات الصحافة الجهوية في مواجهة التحديات التي تفرضها المهنة.



وأكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تنديا خلال إشرافها على انطلاق أعمال الورشة عن التزامها بدعم قدرات الصحفيين من أجل لعب دورهم في عملية البناء والتنمية.



في غضون ذلك، عبر المستفيدون من التكوين عن أملهم في أن تساهم هذه الدورة في تعزيز قدرات الصحافة الجهوية في مجال التغطية الصحفية من خلال المواضيع التي ستثار خلال أيام الورشة.



وسيتلقى المشاركون في الورشة دورات تدريبية في الكتابة على الصورة وقوانين الإعلام وأخلاقيات أدبيات المهنة والتغطية المهنية للأحداث.

