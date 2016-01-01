غرق 240 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تكوين بنواذيبو لتطوير قدرات الصحافة الجهوية

مالي: أنصار الدين تتبنى تدمير آلية فرنسية

منتدى المعارضة: السلطات تجوع عائلات آلاف الحمالين

المغرب يفكك خلية على صلة بتنظيم الدولة

منت امحيحم تقدم أوراق اعتمادها لأمير موناكو

اتفاقية باريس للمناخ تدخل حيز التنفيذ

الصندوق الأفريقي للتضامن يبدى رغبة الإستثمار بموريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تكوين بنواذيبو لتطوير قدرات الصحافة الجهوية https://t.co/vgjvs5kUW5تكوين-بنواذيبو-لتطوير-قدرات-الصحاف… https://t.co/OaKdDI0nyM
الجمعة 4 نونبر - 22:44
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالي: أنصار الدين تتبنى تدمير آلية فرنسية https://t.co/vgjvs5kUW5مالي-أنصار-الدين-تتبنى-تدمير-آلية-فر… https://t.co/snpQTZTEzy
الجمعة 4 نونبر - 21:24
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تكوين بنواذيبو لتطوير قدرات الصحافة الجهوية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 4 نونبر 2016 - 20:12



تكوين بنواذيبو لتطوير قدرات الصحافة الجهوية
مواضيع ذات صلة

انطلقت في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا اليوم الجمعة، بمركز المعرفة للجميع أشغال ورشة تكوينية لدعم قدرات الصحافة الجهوية بمشاركة 20  صحفيا بين الإعلام المستقل والعمومي.

وقال منظمو الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إن الهدف منها هو دعم وتعزيز قدرات الصحافة الجهوية في مواجهة التحديات التي تفرضها المهنة.

وأكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تنديا خلال إشرافها على انطلاق أعمال الورشة عن التزامها بدعم قدرات الصحفيين من أجل لعب دورهم في عملية البناء والتنمية.

في غضون ذلك، عبر المستفيدون من التكوين عن أملهم في أن تساهم هذه الدورة في تعزيز قدرات الصحافة الجهوية في مجال التغطية الصحفية من خلال المواضيع التي ستثار خلال أيام الورشة.

وسيتلقى المشاركون في الورشة دورات تدريبية في الكتابة على الصورة وقوانين الإعلام وأخلاقيات أدبيات المهنة والتغطية المهنية للأحداث.  
 


الكلمات المفتاحية : الصحافة, تكوين, نواذيبو


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة