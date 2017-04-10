تكوين لأطباء موريتانيين على مكافحة الأوبئة



بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية للأطباء الموريتانيين في مجال التكفل والتصدي للأوبئة منظمة من طرف وزارة الصحة الموريتانية، بالتعاون مع المركز الامريكي لمكافحة الأمراض.



وحذر الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد اجه من الخطر الذي يمثله انتشار الأوبئة على الصحة العمومية وحياة الإنسان وظروفه المعيشية، معتبرا أن سرعة انتشار الأوبئة وضعف الجاهزية لمواجهتها والكوارث الناجمة عن ذلك تتطلب من القطاعات المعنية التصدي لهذه الحالات المستجدة.



وقال إن قطاعه وفر الخدمات الصحية على كامل التراب الوطني، كما درب الطواقم الطبية في مختلف التخصصات للمساهمة في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين وتدعيم الجاهزية لمكافحة الأوبئة، وفق تعبيره.



من جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا سوستن زومبري أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات الأطباء للتصدي للأوبئة للمساهمة في تحسين نظام الرقابة الوبائية.

