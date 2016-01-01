تكوين ل 250 شابا حول الوقاية من النزاعات



انطلقت اليوم الاثنين، في نواكشوط ورشة تكوينية لصالح 250 شابا من أطر وقيادات الجمعية الشبابية منظمة من طرف مشروع الوقاية من النزاعات والحوار بين الثقافات بتمويل من الاتجاد الأوروبي.



وقال منظمو الورشة التي تدوم أربعة أيام إنها ستناقش دور الحوار بين الثقافات في ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار و حل النزاعات بالطرق السلمية و خلق تنمية مستدامة.



وتدخل هذه الورشة في إطار سلسلة نشاطات تقوم بها وزارة الشباب والرياضة احتفاء بذكرى 56 لعيد الاستقلال، حسب ما أكده الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة محمد سالم ولد بوخريص.



وأضاف ولد بوخريص أن مشروع الوقاية من النزاعات والحوار بين الثقافات من أهم تجليات التعاون المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مشيدا بمواكبة لاتحاد وتمويله لمشاريع تعود من شأنها إلى دعم التنمية وتشيجع الشباب على روح المبادرة، وفق تعبيره.



من جهة أخرى، ثمن ممثل الاتحاد الاوروبي سيرج ماريتا الدور الذي يلعبه المشروع في تقارب الشعوب عن طريق الحوار بين الثقافات، معتبرا أنه أفضل وسيلة حضرية لفض النزاعات وبناء جسور المحبة، على حد تعبيره

