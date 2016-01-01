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الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
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تمويل إسلامي ب1.5 مليار دولار للطاقة فى أفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 11:08



تمويل إسلامي ب1.5 مليار دولار للطاقة فى أفريقيا
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أعلن نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، منصور مختار أن البنك خصص 1.5 مليار دولار، لدعم مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الطاقة في عدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء ما بين عام 2017 و 2019.

وقال مختار في تصريح صحافي إن البنك يسعى لمواصلة دعم خارطة إنشاء منظومة طاقة أكبر حجما وأكثر تقدما، في دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى، التي تحوي 1.1 مليار نسمة، وتعاني من فقر في الطاقة، وفق تعبيره.

واعترف منصور مختار بصعوبة دخول خدمات الطاقة الحديثة لهذه البلدان، مشيرا إلى أن 2.9 مليار نسمة في العالم يستخدمون وسائل تقليدية في "الطبخ" التي رأى أنها تتسبب بمشاكل صحية وبيئية.

وستتركز الاستثمارات قي قطاع الطاقة  النظيفة والمتجددة وتطوير الشبكات والبنية التحتية على منطقة جنوب الصحراء.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, البنك الإسلامي, الصحراء, الطاقة


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