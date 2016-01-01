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تمويل إسلامي لتطوير الكهرباء في بوركينافاسو


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 18 نونبر 2016 - 11:55



تمويل إسلامي لتطوير الكهرباء في بوركينافاسو
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وقع البنك الإسلامي للتنمية، أمس الخميس بمراكش، اتفاقية مع دولة بوركينافاسو يقدم بموجبها قرضا بقيمة 10 ملايين دولار للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتطوير الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء في هذه الدولة الأفريقية.
 
ووقعت الاتفاقية من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية والتنمية ببوركينا فاسو، حديزاتو روزين كولابالي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، في إطار فعاليات قمة المناخ "كوب22" المقامة بمراكش ما بين 7 و18 نونبر الجاري.
 
ويهدف المشروع بشكل خاص إلى رفع مستوى الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، من خلال تزويد حوالي 70 ألف أسرة في مدن واغاديغو وبوبديولاسو وكودوغو، أي ما يزيد على 400 ألف نسمة، بالكهرباء.
 
كما تتوخى الاتفاقية زيادة قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء في المناطق المعنية لترتفع قوتها من 20 ميغاواط إلى 100 ميغاواط بحلول عام 2020.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, بوركينافاسو, تمويل


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