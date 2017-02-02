تمويل مغربي لدراسة عاصمة جديدة لجنوب السودان



أعلنت المملكة المغربية تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية بقيمة 5.1 مليون دولار أمريكي، لبناء عاصمة جديدة لدولة جنوب السودان.



ويأتي هذا القرار فى أعقاب زيارة قام بها العاهل المغربي محمد السادس هي الأولى من نوعها إلى جوبا، أمس الأربعاء، وإشرافه على توقيع 9 اتفاقيات ثنائية للتعاون بين البلدين.



وأشار وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في كلمة له إلى أن هذه الدراسات ستفضي إلى وضع مخطط مديري وإصلاح تقني ومالي ومخطط إنجاز، أن المملكة ستقدم دعمها لجمهورية جنوب السودان خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع.



وأعلن في هذا السياق، عن إحداث لجنة لتتبع المشروع، ويرتقب أن تجتمع مرتين على الأقل في السنة وسيتم تعينها من طرف الملك محمد السادس.



وسبق للمغرب أن أعلن عن إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات في العاصمة جوبا، من خلال بعثة إنسانية لمساعدة سكان جنوب السودان، منذ 23 يناير الماضي

